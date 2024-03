VKW en SVBO morsen kostbare punten in 1e klasse J

VOETBAL - Nu het seizoen 2023/2024 alweer ver voorbij het scharnierpunt is en de ranglijst steeds meer vorm krijgt, breekt voor een aantal ploegen in de 1e Klasse I een cruciale fase aan. VKW en SVBO zijn nog niet veilig en moeten de komende weken punten pakken. Beide ploegen gaven hier geen gehoor aan, want VKW verloor met 1-0 bij GVAV Rapiditas en SVBO liet WVV met dezelfde uitslag vertrekken.

VKW keek in Groningen al na een kwartier tegen een achterstand aan en bereikte met deze tussenstand de rust. Na de onderbreking opende de ploeg van Bernd van Bolhuis de jacht naar de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet en daarmee morste VKW dure punten. Ook SVBO kreeg het slot niet van de deur op eigen veld. De ploeg van Peter Timmer zag de gasten uit Winschoten op slag van rust de leiding nemen dankzij een treffer van Thijs Hateboer en daarmee was ook direct de eindstand bepaald. Een vervelende nederlaag blikte Timmer terug. ''Wij hadden minimaal een punt verdiend, want we kregen hele grote kansen. Zij waren verrast over ons spel, maar daar koop je natuurlijk niets voor, want wij staan met lege handen.''