KSC pakt eerste punt van het seizoen tegen SPW

VOETBAL - KSC zorgde voor een grote verrassing in de 4e Klasse D. De ploeg van trainer Patrick van Nimwegen scoorde niet, maar pakte wel het allereerste punt van het seizoen tegen SPW.

KSC staat het hele seizoen al onderaan en dat blijft voorlopig ook nog wel even het geval, want het gat met IJhorst bedraagt negen punten. Niettemin gaf het punt dat KSC tegen SPW pakte weer het juiste gevoel, want de vierdeklasser had ook zomaar kunnen winnen vertelde Van Nimwegen.

''Het was niet echt een spannende wedstrijd met veel gevaar voor beide doelen, want het spel spel speelde zich hoofdzakelijk op het middenveld af, maar we zijn in de buurt van een overwinning geweest en dat is ontzettend mooi voor ons, want mijn ploeg verzaakt niet. Ze werken keihard, alleen wordt het voor ons niet beloond met resultaat. We hebben dit seizoen vaak met klein verschil verloren, terwijl er eigenlijk meer inzat, dus dit resultaat is alleen maar goed voor ons vertrouwen.''