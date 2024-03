Witteveense Boys'87 en DSC'65 houden elkaar in evenwicht

VOETBAL - De topper in de 5e Klasse D tussen Witteveense Boys '87 tegen DSC '65 uit Dalerveen is geëindigd in 1-1. De thuisploeg had voor rust de betere kansen en had het toen moeten afmaken, maar met 10 man maakten de bezoekers de 1-1, en dat was tevens ook de eindstand,

Witteveense Boys was voorafgaand aan de topper de koploper in de Vijfde Klasse D koploper, maar had ook een wedstrijd meer gespeeld. Bij winst van DSC '65 zou het over Witteveense Boys heen gaan.

Op het veld was de thuisploeg in de eerste helft beter, maar veel te genieten was er niet. Toch viel na een klein halfuur de eerste goal. Uit een corner scoorde Finn Woering de 1 tegen 0. De thuisploeg had het in de eerste helft al kunnen afmaken, maar Tobias Hofstede en Woering misten grote kansen.

DSC '65 pakt een punt

Ook in de tweede helft kreeg Witteveense Boys meer dan grote kansen om de 2-0 te maken. Een fraaie vrije trap van Uineken ging net naast. Aan de andere kant ging een vrije trap van Arnoud ter Bruggen op de vuisten van doelman Nick Woering.

Daarna kregen de bezoekers een rode kaart nadat Thijs Meppelink z'n tweede gele kaart kreeg na een overtreding op Finn Woering. Gek genoeg begon DSC '65 daarna wel beter te spelen. Tom Pierik kreeg op een mooie plek een vrije trap na een overtreding van Luuk van den Heuvel.