Marit Kamps pakt zilver tijdens Grand Prix van Oostenrijk

JUDO - Judoka Marit Kamps uit Assen heeft op de Grand Prix van Oostenrijk een zilveren medaille gepakt in de klasse 78+. De 23-jarige Assense werd op ippon verslagen door de Braziliaanse Beatriz Sousa.

Kamps werd in de eerste ronde vrijgeloot. In de kwartfinale rekende ze af met de Duitse Renee Lucht en in de halve finale was ze te sterk voor de Turkse Hilal Özturk.

Een mooie bijkomstigheid voor Kamps is dat haar concurrente voor het Olympisch ticket in haar gewichtsklasse, Karen Stevenson, minder goed presteerde. Stevenson werd in de kwartfinale verslagen door de Servische Milica Zabic. Ook in de herkansingen verloor ze, ditmaal van de Cubaanse Idalys Ortiz.