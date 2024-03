Achtklapper Peize, Emmer derby prooi voor DZOH: Kijk nu aflevering 24 van Onze Club terug

Peize kent een ongekend seizoen. De zondagderdeklasser bereikte dit seizoen al de laatste 8 in de noordelijke districtsbeker (en speelt over anderhalve week tegen SVBO voor een plek in de halve finale én een plek in de voorronde van de landelijke beker komend seizoen) en is nog altijd ongeslagen in competitieverband. De koploper van de 3e klasse B ontving vanmiddag de nummer 2 en dat is EHS'85. Het werd een walk-over voor de thuisclub: 8-1.