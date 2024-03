Peize maakt gehakt van EHS'85: 'Maar we praten nog niet over de titel'

'We praten nog niet over de titel'

Grote man bij de thuisclub was dus Patrick Timmer, met zijn drie treffers. Helemaal bijzonder, omdat de 25-jarige linkerspits tot vorig jaar nog keeper was. "Dit was een heerlijke middag", aldus Timmer. "Ik heb nog nooit drie keer gescoord. De mooiste? Dat was toch wel de tweede, die ging er heerlijk hard en hoog in. En of scoren leuker is dan een geweldige redding maken? Dat is een lastige, want een bal uit de kruising plukken is ook geweldig hoor."