Periodetitels voor Wijster en HHCombi, scheids komt niet opdagen bij Old Forward: dan maar een oefenpotje

In deze 5e klasse B is BEW de koploper met respectievelijk 6 en 8 punten voorsprong op Hoogersmilde (die ploeg kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Kuinre) en Balkbrug (dat met 5-0 won van Scheerwolde), al hebben die twee ploegen wel een duel minder gespeeld.

Geen scheidsrechter bij Old Forward - Uffelte

In diezelfde 5e klasse A was iedereen klaar voor heerlijk potje tussen Old Forward en Uffelte, maar tot ieders verbazing kwam de scheidsrechter niet opdagen. Omdat Uffelte niet van plan was om te spelen met een door Old Forward opgetrommelde clubgrensrechter besloten beide ploegen om dan maar tegen elkaar te gaan oefenen.