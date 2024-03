Ronde van Drenthe 2024: 'Heel pittig parcours, geen échte klassieker'

Al is de Ronde van Drenthe behoorlijk prestigieus in het vrouwenwielrennen (onderdeel van Women's World Tour, het hoogste niveau), de toekomst van de wedstrijd is niet gewaarborgd. Zogezegd ging door de mannenkoers een streep. En of de vrouwen vanaf volgend jaar weer kriskras door Drenthe mogen, inclusief finish in Hoogeveen, is ook onzeker.