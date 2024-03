Aftellen naar FC Emmen - TOP Oss: Revanchegevoel met Dirksen terug in basis

Penalty?

Er was frustratie over het eigen spel vrijdag (te weinig lef en gif), maar ook over de teruggedraaide strafschop zeven minuten voor tijd. "Of het een penalty was, vraag je? Natuurlijk", zegt Vicente Besuijen, die neerging in het zestienmetergebied van VVV-Venlo. "Anders had ik die bal toch gewoon binnengeschoten. Ik was veel sneller dan hem. Hij speelde misschien wel de bal, maar hij raakte ook mij."