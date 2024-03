FC Emmen moet na nederlaag tegen TOP Oss vrezen voor play-offs

Sterke start, maar geen goal

FC Emmen startte nog wel sterk, maar verzuimde het overwicht in doelpunten uit te drukken. Twee keer trof de thuisclub het aluminium (bij schoten van Julius Dirksen en Joey Konings, waar TOP-doelman Mike Havekotte nog net zijn vingertoppen tegenaan kreeg) en Maikel Kieftenbeld zag zijn getoucheerde schot in de handen van de doelman belanden.

0-1

Na dat sterke kwartier zakte Emmen ver terug. Het werd steeds slordiger aan de bal en TOP Oss ging er steeds meer in geloven. De formatie van Brood gokte daarbij vooral op de counter en in de eerste de beste counter was het ook meteen raak. De voorzet van de snelle Joshua Zimmerman mocht heel makkelijk worden ingekopt door Abel William Stensrud. Een doffe dreun voor de Emmenaren, die in het hele stadion werd gevoeld. Ineens was het doodstil.