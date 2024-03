FC Emmen-trainer Fred Grim wil play-offs niet opgeven na dreun tegen TOP Oss

VOETBAL - "Dit zagen we totaal niet aankomen." FC Emmen-trainer Fred Grim begint zijn analyse na het met 1-0 verloren duel tegen TOP Oss met het gevoel dat overheerst. "Dit is een enorme domper."

"En dat terwijl we gewoon heel goed begonnen, met veel intensiteit, een hoog baltempo, veel positiewisselingen én grote kansen", vervolgt de Amsterdammer. We hadden na twintig minuten op 2-0 moeten staan en als ik heel eerlijk ben misschien wel op 3-0 of 4-0. Daarna valt de tegengoal en vanaf dat moment vallen we ver terug. Niet uit onwil, maar omdat spelers misschien juist wel iets teveel willen doen en zich niet meer aan de afspraken houden. Vervolgens wordt er een goal geannuleerd op aangeven van een assistent-scheidsrechter en wordt de opdracht na de rode kaart van Ben Scholte in de tweede helft wel heel erg lastig."

Te lastig, zo bleek. Zelfs twee centrumspitsen erbij (Pouwels en Parzyszek) brachten in de slotfase niet het gewenste effect, al werden ze ook te weinig bereikt. "We kregen nog één kans met Konings. Daar ging een wereldactie aan vooraf, maar eigenlijk moet zo'n bal tussen de palen", aldus Grim. "Maar over de meedogenloosheid hebben we het vaker gehad, in mijn ogen veel te vaak."

Te weinig persoonlijkheden

"Als het nu dramatisch is, we niet tot aanvallen komen én de spelers er geen zin in hebben, dan is er reden om je enorm veel zorgen te maken. Maar dat is totaal niet het geval. In de eerste twintig minuten doen we het gewoon heel goed en moeten we met 2-0 voorstaan. Doen we dat, dan wordt het waarschijnlijk ook 3-0 en 4-0. Maar we moeten veel beter leren omgaan met een tegengoal. Ook dan moeten we ons ding blijven doen en dan moeten persoonlijkheden opstaan zodat je als team elkaar weer op sleeptouw neemt. Die persoonlijkheden moet je dan wel hebben of ontwikkelen en dat gaat niet van de ene op de andere dag."