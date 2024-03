'De beker voelde een beetje als bonus, maar nu nemen we het serieus'

Host Stijn Steenhuis gaat in op de trainerscarrousel en had het vorige week bij het juiste eind: Kenny Koning is de nieuwe trainer van FC Zuidlaren. De Pekelder komt over van het vv Valthermond van sidekick Tom Meijers. En hoe wordt in de studio gekeken naar het shockeffect bij SC Erica?

Meijers gaat in op typische uitspraken in het amateurvoetbal. "Hij niet!", is daar een mooi voorbeeld van. Maar er zijn er meer: "Je staat in een bakkie cement." Timmer weet er zo een aantal op te noemen en ook de Onze Club Podcast-app ontploft als er naar gevraagd wordt: "Daar kan nog geen krant tussen." Dat en nog veel meer in de Onze Club Podcast van deze week.

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. De app telt inmiddels meer dan tachtig leden uit het Drentse amateurvoetbal. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

