Klimgeiten, op de pedalen! Het Dak van Drenthe is open

Tijdens het EK wielrennen in september maakte het Dak van Drenthe zijn debuut in een profwedstrijd. De vers aangelegde klim was de belangrijkste scherprechter van het parcours. Ook tijdens eerdere NK's en uitgaves van de Ronde van Drenthe was de VAM-berg in het parcours opgenomen, maar lag er nog geen Dak van Drenthe. De top van de VAM-berg lag in die jaren op 48 meter hoogte.