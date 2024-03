Vader Freddy van der Werff heeft wielertalent goed overgedragen op zoon Thom

WIELRENNEN - Zo vaak komt het niet meer voor dat vader Freddy van der Werff (52) samen met zijn zoon Thom (19) door Annen fietst. In september tekende zoonlief een contract bij de opleidingsploeg van dsm-firmenich PostNL waardoor hij grotendeels in Sittard woont.

"Als ik thuis ben en we hebben de tijd dan is het wel leuk om even een samen een rondje te doen", reageert Thom. "Het kan bijna niet meer", gaat vader Freddy verder. "Laatst bij een rustige training van Thom dacht ik: ik haak even aan. Maar hij knalde meteen met meer dan 30 kilometer per uur door Annen. Voor hem was dat losrijden", lacht Freddy.

Van voetbal naar wielrennen

Hoewel Freddy het in eerste instantie beter vond dat zijn zoon eerst op een teamsport zou gaan, was er op een gegeven moment geen houden meer aan.

"We waren een keer bij een voetbalwedstrijd in Hoogeveen. Dat was naast de wielerbaan. Toen stond hij tijdens de wedstrijd op het veld te kijken naar de wielerkoersen die bezig waren op de wielerbaan. En na afloop zei hij: 'Pap, nou moet je me niet meer tegenhouden, Ik stop met voetballen en ga wielrennen'."

'Overweldigd'

En daarmee treedt Thom in de voetsporten van zijn vader. Freddy won zeker vijftig koersen. Vooral criteriums maar ook de Westfriese Dorpenomloop en een semi-klassieker in Duitsland. Hij reed onder meer voor Giant, Tegeltoko en ook voor Vredestein-Batavus. En die laatste ploeg is toevallig de voorloper van dsm-firmenich. De ploeg waar Thom nu voor rijdt.

"Ik was eerst wel wat overweldigd toen ik als 'jonge jongen' werd benaderd door die grote ploeg. Dat is natuurlijk fantastisch mooi. Je komt in een hele goede structuur terecht, wat ik zelf alleen maar prettig vind. Het is heel professioneel. Er is een hoop veranderd. Maar alleen in positieve zin", vertelt Thom.

Appartement in Sittard

Zo woont hij tegenwoordig voor een deel in Sittard. "De ploeg heeft daar het Keep Challenging Centre. En daar heeft bijna iedere belofte-renner een eigen appartement. Daar zitten we dan tijdens het seizoen. En dan trainen we meestal samen. Je leert daar wel wat zelfstandiger te worden. En we gaan van daaruit dan ook naar de koers."

Luik-Bastenaken-Luik

Volgende maand mag Van der Werff aantreden bij Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Een droomkoers voor een type renner als de 19-jarige Drent.

"De heuvels in Limburg of de Ardennen liggen me wel. Ik ben explosief en ik ga wel goed omhoog", verklaart Thom. Net als vader Freddy kan ook Thom goed aankomen. Maar de aanleg voor het klimmen heeft hij niet van z'n vader. "Voor mij was de Bronneger Bult nog te hoog", lacht Freddy.

EK in eigen provincie

De afgelopen jaren viel Thom op bij de junioren. Zo werd hij geselecteerd voor het WK in Glasgow en reed hij ook het EK in eigen provincie. Op de VAM-berg in Wijster finishte hij knap als vijfde.

"Een EK in eigen provincie is wel heel bijzonder, dat maak je niet gauw weer mee, denk ik. En als je dan ook nog kort kan rijden waar al je vrienden en familie bij zijn. Dat is wel hartstikke mooi." Toch heeft hij de sprint, die hem naar de vijfde plek bracht, nog vaak over gedaan. "Ja, die bleef nog wel even hangen. Wat ik daar nog beter had kunnen doen. Maar dat is allemaal achteraf praten, daar doe je niks meer aan", besluit Thom.