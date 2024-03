Surrvivalclub Westerbork zet Drents Sporttalent Leon Frederiks in het zonnetje

OBSTACLE COURSE RACING - Mooie woorden, een bos bloemen en handsteunen voor push-ups. Dat kreeg Leon Frederiks (16) van zijn Survivalclub ValtJeMet in Westerbork omdat hij bijna twee weken geleden werd uitgeroepen tot Sporttalent van Drenthe over het jaar 2023.

Fredriks heeft die prijs te danken aan zijn wereldtitel bij het Obstacle Course Racing (OCR). In het Belgische Genk was hij op de korte afstand, de 3 kilometer, de snelste. Daarnaast won hij op de lange afstand, over 15 kilometer, het zilver. Bij OCR is het de bedoeling om hardlopend zo snel mogelijk een parcours met hindernissen af te leggen.

'Dit is apenkooi'

"De meeste kinderen vinden op school apenkooi het mooiste dat er is. Dit ís apenkooi, dit is gewoon fantastisch", reageert Frederiks.

Als je een fout maakt op een hindernis, wordt dat bij OCR keihard afgestraft en moet je aan het einde van het parcours een strafronde lopen. Je start de race met drie bandjes om je pols en bij iedere fout wordt er een bandje afgepakt. Als het derde bandje moet worden doorgeknipt, lig je uit de wedstrijd.

"Bij een strafronde moet je meestal iets zwaars tillen. Op het WK moest je een bierfust voor je uitrollen. Met zo'n ronde ben je zo drie minuten zoet. En het verschil tussen de nummers één en twee is vaak maar een paar seconden", legt Frederiks uit.

Survivalrun

Ook won de Börker nog brons in z'n eigen leeftijdsklasse bij de Nederlandse kampioenschappen survivalrun. Al sinds z'n achtste loopt Frederiks deze wedstrijden en voor beide disciplines zijn techniek en behendigheid het grote geheim.

"Door de techniek wordt het gewoon lichter. Als je daarbovenop de kracht en het uithoudingsvermogen traint, kun je echt snel worden", legt trainer Niki Pruis uit. "We doen hier alleen krachttraining met ons eigen lichaamsgewicht", gaat Frederiks verder. "Het gaat hier niet om hoeveel je van de grond kunt tillen. Maar het gaat erom of je behendig bent met je eigen lichaam."

Alles zelf betalen

Vorig jaar maakte Frederiks de overstap naar OCR omdat die sport een stuk internationaler is. Maar de Nederlandse OCR-bond bestaat nog niet zo lang en heeft slechts 170 leden. En dus moet Frederiks alle kosten voor wedstrijden zelf betalen. Buiten reis-, verblijf- en inschrijfkosten zijn ook de verzekeringen een grote kostenpost. En daarom gaat de 16-jarige vwo-scholier onder meer knieperties verkopen bij de club.

Daarnaast gaat hij via het Yvonne van Gennip Talent Fonds op de basisschool in Westerbork vertellen over zijn sport. Het idee is dat hij daarmee leerlingen inspireert om te gaan bewegen en in ruil daarvoor krijgt hij van het fonds een financiële bijdrage om in juni af te kunnen reizen naar het EK in Italië.