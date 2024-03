FC Emmen Onder 18 kan net niet stunten in beker bij Ajax

VOETBAL - FC Emmen Onder 18 was gisteravond op De Toekomst dicht bij een stunt in de kwartfinale van de beker. De Drentse talenten maakten het Ajax O18 knap lastig, maar ondanks voldoende kansen op een gelijkmaker in de tweede helft won de thuisclub met 2-1.

Op voorhand leek de ploeg van trainer Albert Jan van Oosten, dat uitkomt in Divisie 4, vrijwel kansloos tegen de Amsterdammers, de trotse koplopers in de voorjaarscompetitie in Divisie 1. Bovendien maken spelers als Skye Vink, Olaf Gorter en Rico Speksnijder regelmatig minuten bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen O18 kwam na vijf minuten knullig op achterstand. Doelman Kevin Norder schoot de bal bij het uitverdedigen tegen Zakaria Ouazane aan en tot zijn ontsteltenis stuiterde de bal tegen de touwen. Amper een kwartier later kwam de thuisploeg op 2-0. Op aangeven van Damián van der Vaart (de zoon van voormalig international Raphael) scoorde Kayden Wolf. Na een half uur zorgde Jorn Hekkert met een schot in de korte hoek, na een ingestudeerde corner, voor de aansluitingstreffer. Chiel Sunder kreeg kort daarna een prima kans op de 2-2, maar zag zijn poging net langs de verkeede kant van de paal gaan.

Waar AjaxO18 voor rust de meest gevaarlijke ploeg was, was Emmen dat na rust. Opnieuw Sunder (schot over), invaller Gijs van Limbeek (één op één met Ajax-doelman Reverson) en doelman Norder (kopbal in de slotseconde) hadden de gelijkmaker kunnen scoren, maar slaagden daar niet in. Aan de andere kant kwam Emmen, dat het duel overigens met tien man eindigde (na twee keer geel voor Wesley Kuiper vlak voor tijd) nog een keer goed weg toen een van richting veranderde vrije bal op de lat belandde. Maar gescoord werd er dus niet meer.