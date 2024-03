Voormalig FC Emmen-speler debuteert in Duitse selectie tegen Oranje

VOETBAL - Jan-Niklas Beste is door de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann opgeroepen voor de interlands tegen het Nederlands elftal en Frankrijk van later deze maand. De vleugelspeler (25) kwam in het seizoen 2019/2020 op huurbasis uit voor FC Emmen.

Het verblijf van Beste in Drenthe werd vanwege problemen met zijn knie geen succes. De Duitser, die toen onder contract stond bij Werder Bremen, speelde slechts zes wedstrijden in het shirt van Emmen. Via een nieuwe verhuurperiode, bij Jahn Regensburg, belandde hij in de zomer van 2022 bij 1. FC Heidenheim en daar speelt hij nog steeds.