Piotr Parzyszek: 'Het zou doodzonde zijn als deze groep in mei roemloos uit elkaar valt'

VOETBAL - Hij is nog altijd de topschutter van FC Emmen, maar inmiddels is Piotr Parzyszek al een paar weken bankzitter bij de Drentse club en van eerste spits bleek hij afgelopen maandag 'gedegradeerd' naar derde spits. "Ik kan alleen maar keihard trainen en het maximale doen in de minuten die ik krijg."

We spreken de Poolse nummer 9 van FC Emmen een paar dagen na de pijnlijke nederlaag tegen TOP Oss. "Ik snap dat ik hier weer voor de camera sta. Na de twee zeges was ik geen issue en nu - na twee duels zonder doelpunt - misschien wel weer. Maar wat kan ik er van zeggen dat ik maandag pas na Maarten Pouwels mocht invallen?"

'Ik speel 12 jaar betaald voetbal en dit heb ik nog nooit meegemaakt'

"Hoe moeilijk het is om bankzitter te zijn? Natuurlijk is het lastig", vervolgt Parzyszek. "Ik heb veel gespeeld en naar mijn idee ook wel belangrijke goals gemaakt. Dat hadden er meer kunnen en moeten zijn, maar ik had ook veel pech met paal en lat. Laatst was er een statistiek bij ESPN waarin stond dat we 16 keer de lat of paal hadden geraakt, waarvan ik 8 keer. Dat is dus centimeterwerk. Het is niet zo dat ik de ballen het stadion uitschiet, maar ik schiet gewoon op de goal. Dat ze er niet ingaan.. tja. Ik speel nu 12 jaar betaald voetbal en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar misschien was ik wel nooit op de bank beland als ik er vier meer had gemaakt."

'Ze mogen me uitfluiten, dat boeit me helemaal niets'

"Natuurlijk kijk ik kritisch naar mezelf. Sterker nog, ik ben mijn meest kritische volger. Daar mogen anderen anders over denken hoor. Ze mogen me ook uitfluiten, dat boeit me helemaal niets. Ik ben oud en wijs genoeg om te weten wat ik wel en niet kan. Ik heb een aardig lijstje met clubs en goals, dus ik hoef me daarin niet te bewijzen.

'Ik ben van plan om topschutter te blijven'

Ik heb mezelf voorgenomen om de laatste twee maanden volle bak te gaan en uit de kansen die ik krijg, al zijn het halve kansen, mijn doelpunten te maken. Ik ben nog topschutter, maar ik ben ook van plan om dat te blijven hoor. Dan moet ik wel spelen inderdaad, maar dat ligt bij de trainer."

'Ik vond ons helemaal niet te hoog staan'

FC Emmen-trainer Fred Grim liet deze week nog eens weten dat hij vond dat FC Emmen eind november, toen de Drentse club vocht om de koppositie, misschien wel te hoog op de ranglijst stond. "Dat ben ik niet met hem eens", reageert Parzyszek. "Ik vond dat we destijds een kwalitatief goede groep hadden die zeker top 3-waardig was. Natuurlijk zijn er in de winter een paar sterkhouders vertrokken, maar de huidige 12e plaats is niet conform deze groep." Grim zei ook dat Emmen tien punten meer had moeten hebben. "Dat ben ik wel met hem eens. En als we tien punten meer hadden gehad, dan hadden we op zes punten van een directe promotieplek gestaan."

'Niemand wil als veertiende eindigen en in mei op vakantie'