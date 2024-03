Fred Grim: 'De trainer daar de schuld van geven is wel heel kortzichtig'

VOETBAL - In aanloop naar het duel van vanavond bij Jong FC Utrecht nam FC Emmen-trainer Fred Grim ruim de tijd om zijn verhaal te doen voor de camera van RTV Drenthe Sport. Over de nederlaag tegen TOP Oss, over het gebrek van persoonlijkheden in het elftal én over zijn keuze als het gaat om de spitspositie. Maar ook over de kritiek aan zijn eigen adres.

Na de overwinningen op Cambuur en Willem II leek het goede gevoel terug te zijn bij de fans, maar na het verlies bij VVV-Venlo afgelopen vrijdag en vier dagen geleden tegen TOP Oss is de mineur bij velen terug en wordt - vooral op social media - de Amsterdamse trainer als zondebok gezien.

'Tactisch slecht', 'krijgt het niet meer aan de praat' en 'oprotten' viel er te lezen onder het wedstrijdverslag dat de Drentse club op Facebook plaatste na de 0-1 nederlaag tegen TOP Oss. "Tja, zo gaat dat op social media", begint Grim. "Dat zijn vaak mensen die de processen niet kennen, niet weten waar we mee bezig zijn, hoe we het seizoen begonnen zijn, hoe we een doorstart gemaakt hebben en waar we tegenaan lopen."

'We hadden gewoon met 2-0 of 3-0 voor moeten staan'

"Natuurlijk valt of staat veel met resultaat", vervolgt de oefenmeester. "Zo werkt het nu eenmaal. Maar we hebben nu anderhalve wedstrijd echt slecht gespeeld in ons eigen stadion. Daar hoort de tweede helft tegen TOP Oss bij. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat gold niet voor het begin. We hadden gewoon met 2-0 of 3-0 voor moeten staan. Helaas gebeurde dat niet, maar als je daar de trainer de schuld van geeft ben je wel heel erg kortzichtig."