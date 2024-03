Aftellen naar Jong FC Utrecht - FC Emmen met Joey Konings: 'De play-offs moeten we gewoon halen'

VOETBAL - Na een lang en goed gesprek, afgelopen woensdag, staan de neuzen van de technische staf en de spelers van FC Emmen weer dezelfde kant op. Het verleden is geweest en de blik is alleen nog maar gericht op de toekomst: nog negen duels volle bak om een plek in de play-offs af te dwingen. Vanavond zal op Sportpark Zoudenbalch moeten blijken of de woorden ook in daden worden omgezet. "We moeten gewoon winnen", aldus Joey Konings.

Met de aanvaller van de Drentse club, die maandag tegen TOP Oss de gelijkmaker dacht te maken, komen we toch nog heel even terug op dat verloren duel. "Er was niet veel aan de hand", aldus de spits over de afgekeurde goal. "Hoe makkelijk hij valt en hoe makkelijk hij weer opstaat zegt denk ik genoeg, maar zij doen het slim door massaal te protesteren. Wat me het meest verbaasde is dat de treffer op advies van de assistent-scheidsrechter werd geannuleerd. In de tweede helft werd ik veel meer gehinderd bij een hoge bal, maar volgde er geen fluitsignaal. Misschien is dat wel inherent aan onze huidige situatie en ons hele seizoen."

'Bij elkaar blijven met staf, spelers en fans'

De huidige plek 12 geeft aan het einde van de rit geen recht op de play-offs en dat was voorafgaand aan dit seizoen de doelstelling. "Die doelstelling is er nog steeds en die is ook gewoon haalbaar. We moeten bij elkaar blijven met staf en spelers. Uiteraard horen daar ook de wissels bij en de supporters. Het is gewoon zo dat we zonder fans nergens zijn."

'We weten wat we kunnen verwachten'