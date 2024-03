Chiel Smit, Drents sportman van 2023, tekent bij Jumbo-Visma

"Het is een droom die uitkomt", zegt de 25-jarige Smit over zijn overstap. "Ik had mijn contract al verlengd, omdat ik veel plezier beleef en vertrouwen in het team heb. Dankzij de staf van Team Sprog mag ik deze overstap nu toch nog maken. Zij vinden het een unieke kans die ik niet mag laten liggen."