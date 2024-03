Luister hier live naar FC Emmen - Jong FC Utrecht

VOETBAL - Na een lang en goed gesprek, afgelopen woensdag, staan de neuzen van de technische staf en de spelers van FC Emmen weer dezelfde kant op. Het verleden is geweest en de blik is alleen nog maar gericht op de toekomst: nog negen duels volle bak om een plek in de play-offs af te dwingen. Vanavond zal op Sportpark Zoudenbalch moeten blijken of de woorden ook in daden worden omgezet.