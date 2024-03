FC Emmen wint na krankzinnig slot op Zoudenbalch

VOETBAL - Wat een avond, wat een apotheose. FC Emmen kreeg acht tellen na de pijnlijke 2-1 een kwartier voor tijd, maar stond op en vocht zich in blessuretijd nog langs Jong FC Utrecht. Dankzij goals van Mike te Wierik en Desley Ubbink, beide na voorbereidend werk van Patrick Brouwer, stapte de Drentse club toch nog als winnaar van het veld: 2-3.

Door de resultaten van VVV-Venlo (1-0 nederlaag bij NAC) en Cambuur (2-0 verlies tegen Jong AZ) klimt FC Emmen naar plek 10. Met 42 punten deelt de ploeg van trainer Fred Grim de 9e plaats met VVV-Venlo, al is het doelsaldo van de Limburgers net iets beter. Op dit moment geeft de 9e plaats recht op het spelen van de play-offs.

Eigen goal Te Wierik

FC Emmen had op Sportcomplex Zoudenbalch in de eerste helft moeite met het fysieke en opportunistische spel van de thuisploeg, die vooral in de lucht heerste. De mannen van Grim hadden in basisdebutant Bradly van Hoeven nog wel een gevaarlijk wapen op de linkerflank, maar vanaf de rechterkant gebeurde er helemaal niets.

Van rechtsback Robin Schouten kwam er weinig dreiging naar voren en rechterspits Vicente Besuijen kwam totaal niet in het stuk voor. Niet voor het eerst ging de huurling vertwijfeld op zoek naar de bal en daardoor verliet hij met enige regelmaat zijn positie om centraal in het spel te kunnen komen.

De thuisploeg bikkelde en gokte op de omschakeling en hoopte daarbij vooral op overtredingen rondom de zestien van Emmen. Die overtredingen kwamen er en één van de toegekende vrije ballen betekende de 1-0. In de 31e minuut raakte Mike te Wierik de bal knullig na een mispeer van doelman Eric Oelschlägel. Tot afgrijzen van de ervaren verdediger rolde de bal over de doellijn.

Grim wachtte niet met wisselen tot de pauze, maar haalde Besuijen twee minuten voor rust al naar de kant. Piotr Parzyszek was zijn vervanger, waardoor Konings naar de buitenkant verhuisde. In de rust bleef Dennis Vos achter in de kleedkamer. Voor hem kwam Julius Dirksen.

Verdiende gelijkmaker

De Drentse ploeg speelde een sterke tweede helft, alleen werd lange tijd vergeten de trekker over te halen. Kansen waren er zeker. De grootste was voor Parzyszek, die schitterend volleerde maar zijn inzet gered zag worden Andreas Dithmer. Toch viel de gelijkmaker wel. Zestien minuten voor tijd was het Brouwer die na een scrimmage het laatste zetje gaf. Het was voor de koud ingevallen flankspeler zijn tweede goal van het seizoen.

Emmen wilde erop en erover, maar ging amper een minuut na de 1-1 gruwelijk de mist in. Een persoonlijke fout van Hardeveld (die veel te slap in duel ging bij een diepe bal) gaf invaller Mees Akkerman de kans om te scoren: 2-1.

Bizarre blessuretijd