FC Emmen-held van de avond Patrick Brouwer: 'Dit was een geweldige invalbeurt'

VOETBAL - Amper twee minuten na zijn invalbeurt maakte hij de 1-1 en in blessuretijd bereidde hij niet alleen de 2-2 voor, maar gaf hij ook de beslissende pass op de 2-3 van Desley Ubbink. "Die laatste is wel discutabel, maar die claim ik gewoon", aldus de held van FC Emmen in Utrecht.,