Matchwinner Desley Ubbink: 'Ik heb maar twee ballen geraakt'

VOETBAL - "Hij floot precies op tijd", lachte Desley Ubbink na het met 2-3 gewonnen duel bij Jong FC Utrecht. De invaller van de Drentse club schoot vlak voor het eindsignaal Emmen naar drie belangrijke punten in de race om een play-off-plek. "Als je dan toch niet in de basis begint en moet invallen, dan kan je beter zo invallen. Ik heb maar twee ballen geraakt haha..."

"Het was op basis van de tweede helft een dikverdiende zege", vond de nummer 10 van Emmen. "Op basis van vechtlust zeker. Bovendien zijn zij maar één keer voor onze goal geweest. Dat was overigens wel meteen een goal."

'Ik ben realistisch genoeg om te erkennen dat ik de laatste weken mijn niveau niet haal'

Ubbink, die de laatste weken veel kritiek te verduren kreeg van de fans, startte in de Domstad dus voor het eerst sinds lange tijd niet in de basis. "Dat is balen, maar ik ben realistisch genoeg om te erkennen dat ik de laatste weken niet mijn niveau haal. Dan is het ook een goed recht van de trainer om een ander te laten spelen. En nee, dat is niet leuk natuurlijk,"