Beleef hier de zinderende slotfase van Jong FC Utrecht - FC Emmen nog een keer

VOETBAL - Exact een maand geleden droop FC Emmen in Kerkrade, tegen Roda JC, af na een zinderende slotfase toen de thuisploeg in blessuretijd een 1-2 voorsprong van de Drentse ploeg omboog in een 3-2 zege. Gisteravond beleefde Emmen een déjà vu in Utrecht, maar deze keer met een positief resultaat.