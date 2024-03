Fred Grim: 'Als kritiek gegrond is doe ik er zeker wat mee'

VOETBAL - Blij voor de fans, de spelers en zijn staf. Dat was FC Emmen-trainer Fred Grim gisteravond na 96 minuten voetbal op sportcomplex Zoudenbalch, waar de Drenten in zes doldwaze minuten blessuretijd een 2-1 achterstand omtoverden in een 2-3 zege. "We hebben zo vaak het deksel op de onze neus gehad. Nu valt het een keer onze kant op en dat hebben we ook gewoon afgedwongen."

Grim was ontevreden over de eerste helft, maar vond dat zijn ploeg na rust de wedstrijd naar zich toetrok. Ondanks de domper van de 1-2, kort na onze gelijkmaker, waren we op de goede weg. Natuurlijk is zo'n 2-1 een enorme klap, maar we zijn erin blijven geloven. Deze zege moet ons vertrouwen geven voor de komende wedstrijden."