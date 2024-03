Noordscheschut verslaat LTC na wereldgoal Melvin Mol

Snelle treffer

De openingsfase was voor de thuisclub en dat resulteerde binnen vier minuten in de openingstreffer. Bjorn Schonewille werd goed vrij gespeeld en de spits kon de 1-0 van dichtbij binnen tikken.

Het duurde even voordat de Assenaren gevaarlijk werden, maar na een kwartier spelen was Lars Uineken dichtbij de gelijkmaker, maar de Asser spits zag zijn poging bovenop de lat belanden.

Toch was Noordscheschut de betere ploeg in de eerste helft en kreeg ook de beste kansen, maar voor rust werd er niet meer gescoord.

Wereldgoal Mol

Maar het antwoord van LTC kwam zeven minuten later. Mark Smallenbroek ontglipte een de Schutter verdediging en bleef rustig, oog in oog met Noordscheschut doelman Wiebe Zinger en schoof de 2-1 koelbloedig binnen.

Wedstrijd beslist

Toch werd de wedstrijd niet echt spannend omdat Noordscheschut twee minuten later het verschil in score weer naar twee treffers terugbracht. Enrico Schonewille schoot de 3-1 onberispelijk binnen.

Na de 3-1 zakte het niveau van het duel iets in. Noordscheschut zakte in en LTC was onmachtig om het de thuisploeg echt lastig te maken. Veel kansen vielen er daarna niet meer te noteren, zodat er voor het publiek niet meer viel te genieten en Noordscheschut weer een stapje dichterbij de 1e klasse is.