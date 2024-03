Hoogeveen krijgt flink pak slaag bij IJsselmeervogels

In de eerste helft werd Hoogeveen al op een 2-0 achterstand gezet, waardoor de opdracht voor de tweede helft verre van eenvoudig was. Kort na rust haalde IJsselmeervogels wederom de trekker over. Alex Blekking deed na een klein uur spelen nog wel iets terug, maar daarna knakte het verzet van de bezoekers en liep IJsselmeervogels verder uit.

Hoogeveen-trainer Stef Lamberink kon zich vinden in de nederlaag, maar niet in de hoogte van de einduitslag. ''Wij kregen zelf wel mogelijkheden, maar alles van IJsselmeervogels was raak. Kort na rust begonnen we goed en scoorden we ook, maar er viel voor ons niets te halen. Bij de 4-1 en 5-1 hebben we het misschien een beetje ondergaan en hadden we harder moeten optreden om in elk geval niet zo dik te verliezen.''