HZVV met klein verschil langs Velocitas 1897

In de eerste helft was HZVV al duidelijk de bovenliggende partij, maar kwam het in de score nog niet tot uitdrukking. Toch nam HZVV tien minuten voor rust de leiding dankzij een benutte strafschop van Sander Dzemidzic en daar bleef het bij. Bram Freie was tevreden met het resultaat, maar ontevreden over het rendement uit het aantal kansen.

''Wij hadden voor rust al veel ruimer afstand moeten nemen, maar het zat ons niet mee in de afronding. Of we waren niet scherp genoeg, of we vonden hun keeper met een aantal fantastische reddingen op ons pad. In de tweede helft kregen we ook nog legio kansen, maar meer dan de goal van Dzemidzic zat er niet in. We maakten niet veel af, maar hebben ook niets weggegeven.''