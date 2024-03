ACV dankzij Giovanni Zwikstra opnieuw te sterk voor Quick Boys

VOETBAL - ACV won vanmiddag voor de tweede keer dit seizoen van amateurvoetbalgrootmacht Quick Boys. Na de 0-3 in Katwijk in oktober werd het vanmiddag in Assen 1-0. Matchwinner werd Giovanni Zwikstra, die zijn vijfde treffer van het seizoen maakte.

Door de zege handhaaft ACV zich in subtop van de Betnation Divisie op plek 6, met 41 punten uit 25 duels. Dat zijn er evenveel als de nummer 5 (HHC Hardenberg), maar het doelsaldo van de oranjehemden is beter.

Koploper blijft Spakenburg, ondanks de nederlaag in Hardenberg, met 57 uit 25. De Treffers vergat maximaal te profiteren. De nummer 2 van de ranglijst kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij AFC. Daardoor is het gat tussen de nummers 1 en 2 in de Tweede Divisie, met nog negen duels te spelen, 7 punten. Door de titelaspiraties van Quick Boys kunnen na vanmiddag wel een streep. De ploeg van trainer Thomas Duivenvoorden wilde met een overwinning in Assen de druk opvoeren op Spakenburg, maar blijft na vandaag hangen op 46 punten (elf minder dus dan de koploper).

Quick Boys beter, ACV de beste kansen

De bezoekers (elfvoudig landskampioen in het zaterdagvoetbal) waren in Assen voetballend eigenlijk de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar met name voor rust waren de beste kansen voor de thuisclub. Zo stuitte Arnoud Bentum een keer op doelman Paul van der Helm en schoot hij in kansrijke positie, op aangeven van Giovanni Zwikstra, over. Daarvoor deelde Quick Boys wat speldenprikjes uit, maar veel gevaarlijker dan een inzet van Nigel Ogidi Nwankwo (over) en Tyrone Owusu (naast) werd het niet voor ACV-doelman Ramon Nijland.

Op slag van rust kwam ACV op voorsprong. Giovanni Zwikstra stuitte na goed voorbereidend werk van Nande Wielink eerst nog op Van der Helm, maar in de rebound was het wel raak: 1-0.

Eenrichtingsverkeer

Na rust voerder Quick Boys de druk op de goal van ACV op, maar de Assenaren hielden stand. Af en toe met kunst- en vliegwerk, maar vooral omdat bij de formatie uit Katwijk het schortte aan de eindpass en als die al eens goed was dan liet de afronding te wensen over. De grootste kans was voor Nwankwo, vlak voor tijd. Uit een corner kreeg hij een open kans, maar hij miste de bal volledig. Overigens mocht ACV niet mopperen dat de bal, een paar minuten voor die enorme kans, niet op de stip ging na een situatie waarbij Nande Wielink en Luka Prljic Koen Blommestein uit balans brachten. Het sierde de spits van Quick Boys dat hij wankelend toch op de been bleef en probeerde te scoren. Tevergeefs dus, waarna hij ook bakzeil haalde bij de arbiter.