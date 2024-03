Geen winnaar bij ACV-Oranje Nassau

In de tweede helft nam Oranje Nassau wederom de leiding en die leek het te behouden, totdat Pascalle Pomper in de slotfase alsnog de gelijkmaker scoorde.

Een terechte einduitslag vertelde trainer Freddy Bollegraaf. ''Wij kregen in de eerste helft goede kansen en zij hadden na rust het betere van het spel. Dan kun je denk ik tevreden zijn met een punt, want zij staan toch boven ons. Voor ons is het alleen een domper dat Gabriella Hut met een op het oog zware enkelblessure uitviel en dat is nu nog even afwachten.''