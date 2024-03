Olhaco onderuit tegen DIO Bedum

Het verschil was van begin af aan groot zag trainer Xander Arling. ''Vorig jaar speelden zij bovenin mee in de Topdivisie en ze zijn eigenlijk nog net zo goed. We hebben gevochten voor wat we waard waren, maar we konden het verschil niet maken helaas. In de vierde set rook ik wel kansen, maar op belangrijke momenten maakten we de punten niet. We hebben gewoon te weinig kwaliteit en veel jonge spelers. Het is geweldig om daarmee te werken, maar we maken hoge pieken mee en diepe dalen. Dat is een beetje het verhaal van dit seizoen.''