E&O laat overwinning glippen bij Volendam

Daarmee kent de ploeg van Jan Gerald Mulder nog weinig succes in de nacompetitie, want tegen Volendam zat er absoluut meer in vond Mulder.

''We begonnen uitstekend, want we bereikten de rust met vijf doelpunten voorsprong, alleen het verval in de tweede helft was gigantisch. Wij hebben nog een jonge ploeg die veel moet leren, want we waren plotseling de kluts kwijt en kregen daarna ook geen enkele grip meer op de wedstrijd.''