Dames Sudosa-Desto hebben er lang op moeten wachten, maar het is weer eens gelukt

VOLLEYBAL - Na drie verliespartijen in de A-poule, weet Sudosa-Desto eindelijk weer hoe het smaakt om te winnen. In Zwolle wisten de Assenaren met 1-3 te winnen.

Landskampioenschap

Hoewel de kansen op directe plaatsing voor de halve finale om het landskampioenschap onmogelijk lijken, is er nog hoop voor de Asser dames. De bovenste twee ploegen in de A-poule plaatsen zich direct voor de halve finale. De nummers drie en vier van de A-poule spelen een extra ronde, een kwartfinale, tegen de twee beste teams van de B-poule. De winnaars daarvan plaatsen zich dan alsnog voor de halve finale.

Sudosa-Desto staat op dit moment derde in de A-poule. De strijd om het landskampioenschap is dus nog niet voorbij.

B-poule

Waar de spanning om de bovenste plekken in de A-poule niet meer aanwezig is, is deze er nog wel bovenin de B-poule. Er zijn drie ploegen die in principe strijden om de bovenste plaatsen: Dynamo, Utrecht en Sliedrecht. Alle drie dus potentiële tegenstanders van Sudosa-Desto in een mogelijke kwartfinale.