Drie goals Van der Tuin en nederlaag Rolder Boys bezorgen koploper Roden heerlijk weekend

Rolder Boys verspeelt voorsprong bij Helpman

Rolder Boys moest winnen om in de buurt van Roden te blijven, maar dit plan kwam niet van de grond. Rolder Boys nam voor rust wel de leiding dankzij een treffer van Siemen Krikke, maar daarna nam Helpman de regie volledig over en stuurde de gasten met lege handen huiswaarts.

Roden loopt uit

Door de overwinning van Roden en de nederlaag van Rolder Boys is het verschil tussen de nummers één en twee momenteel vijf punten. Bovendien speelde een wedstrijd minder dan Rolder Boys. Volgende week kan de formatie van trainer Paul Raveneau het verschil naar acht punten tillen in de derby tegen GOMOS in Norg. Na dat duel zijn er nog zeven speelronden in deze 2e klasse I.