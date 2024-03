VKW lijdt thuisnederlaag tegen SVBO

VKW nam in de eerste helft de leiding dankzij een treffer van Anjo Willems, maar na de onderbreking kantelde het duel in het voordeel van SVBO dankzij treffers van Rob Deiman en een late goal van Reinier de Boer. SVBO-trainer Peter Timmer was zeer content met het resultaat.

''We spelen vanaf nu elke week een finale, want alle ploegen onderin hebben de punten hard nodig, maar deze overwinning is voor ons zeer belangrijk. We begonnen niet goed en dat heb ik in de rust ook duidelijk aangegeven. De oproep die ik in de rust deed bleef in de tweede helft gelukkig niet onbeantwoord.''