DOS’46 laat Blauw-Wit ontsnappen met volle winst

Waar DOS'46 goed begon en in de eerste helft de bovenliggende partij was, kantelde het duel na de onderbreking in het voordeel van Blauw-Wit dat de leiding niet meer uit handen gaf.



DOS'46 miste strafworpen en grote kansen, terwijl Blauw-Wit stabiel doorspeelde en daarmee de volle winst pakte. Christian Dekkers stopt na dit seizoen bij DOS'46 en kreeg vlak voor tijd een publiekswissel.



Door de nederlaag staat DOS'46 op de zevende plek in de Korfbal League. Volgende week speelt DOS'46 de laatste zaalwedstrijd uit tegen LDODK.