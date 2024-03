Germanicus vergeet te profiteren van halve misstap koploper Bon Boys

VOETBAL - De koploper in de 2e klasse H, Bon Boys, kwam vanmiddag niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel tegen RSC maar achtervolger Germanicus verzuimde om de titelstrijd spannender te maken. De ploeg van trainer Jan Wielink kwam op eigen veld niet voorbij FC Suryoye-Mediterraneo, nummer 4 op de ranglijst. Het bleef 0-0.

Daardoor blijft verschil tussen de nummers 1 en 2 in deze klasse na vandaag acht punten, al heeft de club uit Coevorden nog wel een wedstrijd tegoed.

Germanicus gaat volgende week zondag op bezoek bij De Tukkers. De tegenstander van volgende week staat op de derde plek met twee punten achterstand op Germanicus, maar speelde wel één duel meer. Bon Boys gaat op bezoek bij EMMS in Slagharen.

Zuidwolde en SC Erica fors onderuit, winst voor Dalen en Twedo

Vechten tegen directe degradatie

Zuidwolde staat met 10 punten uit 17 duels op de voorlaatste plaats (VENO is hekkensluiter met 9 uit 16) en één plek daarboven staat SC Erica, met 11 uit 17. De nacompetitie kunnen beide ploegen nagenoeg al niet meer ontlopen, want het gat met de veilige nummer 8 is met nog 7 wedstrijden te spelen al tien punten.