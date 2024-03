249e competitietreffer Anjo Willems levert VKW niets op tegen SVBO

VOETBAL - De strijd tegen degradatie en het ontlopen van de nacompetitie is minstens zo spannend als de strijd om het kampioenschap in deze klasse. Waar Oranje Nassau, WVV, HZVV en DZOH strijden om de titel vechten onder andere WKE'16, VKW en SVBO hun eigen strijd om ook volgend seizoen eersteklasser te kunnen zijn.

Die spanning is vandaag onverminderd groot, alleen zijn de rollen door de uitslagen ietwat omgedraaid. WKE'16 is door de 5-1 zege op GVAV-Rapiditas nu de prooi waarop gejaagd. De Emmenaren staan nu met 20 punten uit 17 duels op de 'veilige' 8e plaats. SVBO staat na de 1-2 zege bij VKW met 18 punten op de 9e plek, terwijl VKW twee plekken zakt naar plek 10. Ook de ploeg uit Barger-Oosterveld heeft 18 punten. Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen voor deze drie Drentse clubs.

Anjo Willems

VKW was op het eigen Sportpark Perkenslag voor rust de gevaarlijkste ploeg, maar vergat in de eerste 45 minuten het verschil naar minstens twee treffers te tillen. Alleen Anjo Willems was trefzeker voor de blauwhemden, waar Jonas Nijland na de warming-up moest afhaken. De spelbepaler ondervond nog teveel hinder van een hoofdblessure die hij een week eerder opliep bij GVAV-Rapiditas. Het was voor Willems competitietreffer 249 voor de Börkers.

SVBO traag en voorspelbaar

Onder andere Leon Santema en Tycho de Vries (hij speelde voor Nijland) hadden daarvoor al prima kansen op meer treffers laten liggen. Twee schoten ginge over en drie werden uitstekend gekeerd door SVBO-doelman Lennon Ebeltjes. Voor de de bezoekers, die in het eerste bedrijf in een veel te traag tempo acteerden, raakte Ronald Gerdes de paal en zag zijn kompaan in de spits, Twan Waidijk, zijn inzet een metertje naast gaan.

Blunder Mulder

De tweede helft was voor SVBO, dat wel een mazzeltje nodig had om op gelijke hoogte te komen. De ingevallen Rob Deiman zag een vrije bal zomaar in de goal verdwijnen, omdat VKW-doelman Martijn Mulder de bal volledig verkeerd inschatte. Kort daarvoor hadden de geelhemden via Gerdes al een grote kans laten liggen. De inzet van de nummer 9 werd op de lijn gekeerd door Matthijs Verheul.

Aan een gelijkspel hadden beide ploegen echter niet heel veel en dus bleven beide ploegen spelen om te scoren. SVBO deed dat vooral het spel te dicteren en VKW gokte meer en meer op de omschakeling. Het leverde beide ploegen ook kansen op. Joris Vredeveld schoot namens SVBO rakelings langs de kruising en aan de andere kant werd Willems - net over het randje van buitenspel? - zijn 250e competitietreffer ontnomen en werd vlak voor tijd om dezelfde reden een goal van Wieger Eefting afgekeurd.

De Boer matchwinner