ACV wint weer van grootmacht Quick Boys en Anjo Willems op weg naar 250e goal: Kijk nu aflevering 25 van Onze Club

Aflevering 25 in seizoen 12 van Onze Club komt uit Westerbork, waar VKW het opneemt tegen SVBO in de 1e klasse J. Beide ploegen hebben de punten keihard nodig om in eerste instantie degradatie te ontlopen en als het een beetje meezit ook de nacompetitie.

ACV ontving in de Betnation Divisie amateurvoetbalgrootmacht Quick Boys. In Katwijk werd het eerder dit seizoen 0-3 voor de subtopper uit Assen. De bezoekers hebben de titelrace nog niet uit het hoofd gezet, al is het verschil met Spakenburg elf punten.

Noordscheschut - LTC is de Drentse topper in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal, terwijl FC Klazienaveen en SC Elim de punten goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie uit de zaterdag 3e klasse D.