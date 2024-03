Peize foutloos richting bekerclash, FC Assen kijkt kunst af van FC Emmen en topschutter Zweerink maakt er vijf

Smilde'94 juicht zonder te spelen

In de zondag 4e klasse A deed Smilde'94 zonder te spelen goede zaken. Havelte, de nummer 3 op de ranglijst, versloeg namelijk de nummer 2: Mildam. Het werd 2-1 voor de Drentse club door treffers van Stefan Letsch en Bas de Vries. Door dat resultaat is het gat tussen Smilde'94 en Mildam nog steeds vier punten, maar speelde de formatie uit Friesland wel twee duels meer. Havelte (dat dus 3e staat) heeft negen verliespunten meer dan Smilde'94

Mike Schipper bezorgt Nieuw Buinen zege

In de 4e klasse D maakten de nummers 1 en 2 geen fout. Nieuw Buinen versloeg Protos met 2-1, terwijl achtervolger FC Ter Apel'96 met 4-1 te sterk was voor hekkensluiter KSC dat het huzarenstukje van vorige week (toen de eerste zege werd geboekt) geen vervolg kon geven. Mike Schipper was trouwens de grote man bij Nieuw Buinen, dat dankzij twee treffers van de kleinzoon van Appie Schipper (de oud-sponsor van de oranjehemden) de 0-1 achterstand goedmaakte.

Nieuw Buinen blijft door de zege koploper met 42 punten uit 16 duels. FC Ter Apel'96 volgt op één punt. Er staan in de 4e klasse D nog zes speelronden op het programma en op voorlaatste speeldag is het FC Ter Apel'96 - Nieuw Buinen.

HHCombi wint weer, nu van koploper BEW

HHCombi heeft sinds de winterstop de smaak te pakken in de zondag 5e klasse B. De vier competitieduels sinds de jaarwisseling werden gewonnen, vorige week werd de tweede periodetitel in de wacht gesleept en gisteren won de fusieclub met 1-0 van koploper BEW uit Vledder. Timo Stegman was de gevierde man. Hij werd, door zijn 14e treffer van het seizoen, de matchwinner.

Daarnaast hielp Stegman zijn oude club SV Hoogersmilde een handje, want de nummer 2 op de ranglijst kruipt door de 0-3 zege bij Uffelte richting BEW. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 in deze 5e klasse A is nog maar drie punten. Bovendien heeft Hoogersmilde een duel minder gespeeld. Tom Koerts scoorde twee keer voor Hoogersmilde en ook Joest Boerma was trefzeker.

FC Meppel ziet koploper Be Quick'28 weer uitlopen