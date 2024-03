Witte rook uit Sporthal Olympus: 'Juf' Paula Boonstra blijft bij Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - Diagonaalspeelster Paula Boonstra zal ook volgend seizoen te bewonderen zijn in het groen van Sudosa-Desto. Een behoorlijke opsteker voor de club; Boonstra is één van de sterspelers, de topscorer van het Eredivisie-klassement en daarmee van onschatbare waarde voor Sudosa-Desto.

Juf Boonstra

Wat ongetwijfeld heeft meegespeeld in de keuze van Boonstra om toch bij Sudosa-Desto te blijven, is haar leven naast het volleybal. Boonstra is juf en geeft les op een basisschool bij Assen, haar familie en vrienden wonen hier, en eerder gaf ze aan dat ze het enorm naar haar zin heeft in Sporthal Olympus.