Topschutter van Drenthe keert terug op oude nest: 'Stiekem hoop ik dat DZOH niet promoveert'

VOETBAL - Volgend seizoen speelt hij weer voor DZOH, maar tot de zomer richt Yorick Zweerink zijn vizier volledig op zijn doelen bij Bargeres: kampioen en topscorer van Drenthe worden. De zo trefzekere spits van de club uit Emmen is hard op weg om die mijlpalen te bereiken.

Na veertien van de achttien duels staat de teller van de koploper in de zaterdag 5e klasse F op 42 punten en door zijn vijf treffers tegen SC Angelslo afgelopen zaterdag heeft Zweerink nu al 34 goals gemaakt. "Die topschutterstitel moet nu toch wel gaan lukken", lacht hij . "Net als de titel. Eigenlijk zijn we al teleurgesteld als het ons niet lukt zonder puntenverlies. Daar gaan we de laatste vier wedstrijden voor."

Meer dan 40 goals

De 20-jarige spits, die dit seizoen de eerste twee duels miste vanwege een rondreis door Azië en nog eentje door een blessure, hoopte voorafgaand aan het duel tegen SC Angelslo om dit seizoen op minstens veertig treffers te eindigen. "Dat aantal kan nu naar boven worden bijgesteld."

'Goede conditie in de 5e klasse minder belangrijk'

Na de zomer keert Zweerink dus terug naar zijn oude liefde, de club waar ook zijn broer Joël speelt: DZOH. "Dat wordt een flinke stap, van de vijfde naar de eerste klasse. Ik zal deze zomer flink wat stappen moeten maken op het conditionele vlak, want dat is in de 5e klasse toch van minder doorslaggevend belang."

DZOH is, mede dankzij de twaalf treffers van Joël Zweerink, nog volop in de race om het kampioenschap in de 1e klasse J. "Ja, het zou zomaar eens de Vierde Divisie kunnen worden. Dan wordt de stap nog groter en lastiger. Stiekem hoop ik daarom ook dat ze niet promoveren trouwens. Doen we dat volgend seizoen gewoon."