'DZOH is klaar voor vierde divisie, dat merk je aan de ontwikkeling van de club'

Verklaring voor succes DZOH

In de Onze Club Podcast gaat Zweerink in op de onderlinge verhoudingen binnen een elftal. "In een selectie heb je oudere en jongere spelers. Met de één heb je iets meer dan met de ander en ik denk dat dat ook te maken heeft met bijvoorbeeld de levensfase waar je in zit", zegt Zweerink. Zo verklaart de aanvallende middenvelder ook gedeeltelijk het succes van dit seizoen voor de groengelen.

Momenteel is DZOH nog in de race voor de titel in 1J en binnenkort speelt Zweerink met zijn ploeg de kwartfinale van het bekertoernooi in Sneek tegen ONS. Ook heeft de ploeg van Karlo Meppelink zich met het broertje van de huidige topschutter van Drenthe: Yorick Zweerink. "Ik denk dat ik hem in de zomer nog wel even meeneem voor een conditietraining. De vijfde klasse is heel wat anders dan, bijvoorbeeld, de vierde divisie."