SVBO naar halve finale districtsbeker én grote KNVB Beker, trots Peize kan zich richten op de titelstrijd

'Eigenlijk telde voor ons alleen handhaving'

"Dit is prachtig", aldus De Boer die afgelopen zondag ook al van grote waarde was voor SVBO in het competitieduel tegen VKW. In Westerbork maakte hij als invaller de winnende (1-2). In Peize stond hij aan de aftrap.

"We hadden in de eerste helft moeten scoren. Na rust kreeg Peize een aantal prima kansen, maar waren wij zeer effectief. Bij ons draait het dit seizoen eigenlijk maar om één ding en dat is handhaving in de 1e klasse, maar nu we zo ver zijn gekomen in het bekertoernooi gaan we ook voor de finale."

Trots

Bij de thuisclub overheerste de trots, ook bij trainer Elte Hofman. "Eigenlijk hadden we al geschiedenis geschreven, want deze club had nog nooit de laatste acht van het bekertoernooi bereikt. We hebben grote clubs, zoals Jubbega en GVAV-Rapiditas verslagen. Vandaag overleefden we in de eerste helft en kregen we na rust de eerste grote kans om op voorsprong te komen. Na de 0-1 hebben we alles op alles gespeeld en dan moet 'ie' net een keer goed vallen. Helaas gebeurde dat niet en werd het in de slotfase nog 0-3. Dat was iets te veel van het goede, maar ik heb al met al genoten van vanavond."

Veel publiek

Dat deden de 700 toeschouwers rondom het trainingsveld in Peize (het nieuwe hoofdveld is pas na de zomer gereed) ook. Zij zagen voor rust dus een beter SVBO, dat in Peize-doelman Lennart Renkema steeds haar meerdere vond. Kansen waren er voor Ronald Gerdes, Sander Boekholt en captain Dylan Wessels. Op slag van rust benutte Reinier de Boer de vierde grote kans wel, maar hij werd afgevlagd wegens buitenspel.

Na rust was de eerste grote kans voor de koploper van de 3e klasse B. Kelvin Wekema mikte op aangeven van Ivar Cats net te hoog. In minuut 65 reageerde Reinier de Boer op een afgeketst schot van Dylan Wessels.