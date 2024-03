FC Emmen treedt aan in roze shirts om aandacht te vestigen op zaadbalkanker

#CheckJeBallen

Vorig seizoen was een soortgelijke actie tussen de voetbalclub en erotiekgigant van Eric Idema uit Annen. Ook toen werd - tegen Go Ahead Eagles - in roze shirts gevoetbald door FC Emmen. Met de slagzin #CheckJeBallen werden mannen aangespoord zichzelf regelmatig te controleren op teelbalkanker. Die ziekte komt het vaakst voor bij jonge mannen tussen de 15 en 40 jaar.

'Belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen'

"Wij vinden het ontzettend belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen", zegt Rinse Bleeker, algemeen directeur van FC Emmen over de actie. "Als betaald voetbalclub zijn we de uitgelezen partij om de doelgroep van mannen tussen de 15 en 40 jaar te bereiken. We zetten ons dan ook graag in om een muur te vormen tegen zaadbalkanker."