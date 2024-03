Kjell Scherpen vindt rust in revalidatie door contractverlenging bij Sturm Graz

VOETBAL - Keeper Kjell Scherpen uit Emmen verlengt volgende week zijn huurcontract bij het Oostenrijkse SK Sturm Graz. De 24-jarige Emmenaar herstelt op dit moment van een kruisbandblessure aan zijn linker knie en hoopt in de voorbereiding op volgend seizoen weer fit te zijn.

"Het is nu dik drie maanden na m'n operatie en het gaat de goede kant op", reageert Scherpen. "Ons doel is het nieuwe seizoen. Want het heeft geen nut om allerlei capriolen uit te halen om eventueel dit seizoen nog twee wedstrijden te gaan spelen. We nemen de tijd en zorgen dat de knie goed is en goed blijft."

Doorspelen

Afgelopen zomer had de Drent al knieklachten en werd bij een scan een afgescheurde kruisband geconstateerd. Toch besloot hij om de eerste seizoenshelft uit te spelen en kwam hij maar liefst 27 keer in actie.

"Ik heb er eigenlijk weinig last van gehad met spelen. Maar ik heb wel besloten om, met het oog op de toekomst, er wel wat aan te laten doen. En nu kan er als het goed is niets meer mee gebeuren."

Contractverlenging geeft rust

Sturm Graz is op dit moment de nummer twee van de Oostenrijkse Bundesliga. Scherpen wordt aan de club verhuurd door de Engelse Premier League-club Brighton & Hove Albion. Ook dat contract kreeg onlangs een verlenging, tot de zomer van 2027. Volgende week zet hij zijn handtekening voor nóg een seizoen in Oostenrijk.

"Het geeft ook rust in de revalidatie om niet te moeten forceren om ergens aan de bak te kunnen komen. Ik weet dat ik nu bij Graz goed zit en het daar naar m'n zin heb. Ik kijk er weer naar uit om daar weer te gaan spelen."

'Ik heb al een aardige rugzak vol'

In Drenthe leren we Scherpen kennen als jeugdspeler van FC Emmen. Op zijn zestiende mag hij zich voor het eerst bij de jeugd van Oranje melden. Een jaar later debuteert hij in het eerste van FC Emmen en maakt hij ook de historische promotie van de club naar de eredivisie mee.

Daarna meldt Ajax zich voor de boomlange Emmenaar. Hij speelt daar hoofdzakelijk bij Jong Ajax. Maar Scherpen mag uiteindelijk in de hoofdmacht debuteren in de beker, de eredivisie en zelfs in de Europa League. Na twee seizoenen is dat avontuur weer voorbij en verkast hij naar Engeland.

Daar legt Premier League-club Brighton hem voor vier seizoenen vast. Ruim twee jaar geleden mag hij daar debuteren in FA Cup, maar daar blijft het bij. Daarna wordt Scherpen achtereenvolgens verhuurd aan KV Oostende en Vitesse en vorig seizoen belandde hij dus bij Graz.

"Ik heb in vijf jaar tijd veel gezien en meegemaakt. Ik ben nog 24 maar ik heb al een aardige rugzak vol", lacht Scherpen.

'Ik voel veel waardering'

In december laat de doelman zich in Londen opereren, daarna verblijft hij twee weken in Oostenrijk en nu revalideert hij in Amsterdam. Volgende week gaat hij weer terug naar de club waar hij weer voor het eerst voorzichtig op het veld mag trainen.

Scherpen heeft het prima naar zijn zin in Graz. "Het is een hele warme club en ik voel ook heel erg de waardering hier van de supporters. Vooraf denk je toch dat de Oostenrijkse competitie niet heel erg gevolgd wordt. Maar zeker met het Europese voetbal dat we met Graz spelen is het echt perfect."

Daarnaast werd Scherpen in de tweede stad van Oostenrijk afgelopen zomer voor het eerst vader van zoontje Jace. "Er is veel veranderd. Je maakt nu ook beslissingen voor hem. Daarom revalideer ik bijvoorbeeld nu ook in Nederland. Zodat er familie en vrienden in de buurt zijn die eventueel een handje kunnen helpen."

Jong Oranje

En tot slot nog het hoofdstuk Jong Oranje. Scherpen was de laatste jaren dé vaste sluitpost. Maar op het EK van afgelopen zomer werd hij gepasseerd door de pas 21-jarige Bart Verbruggen die inmiddels ook al z'n debuut heeft gemaakt in het 'grote' Oranje.

"Ja, dat was wel even slikken. Ik heb vier jaar bij Jong Oranje gezeten. Ik heb de laatste twee jaar bijna alles gespeeld. Ik verwachtte eigenlijk ook wel dat ik het EK zou spelen omdat m'n laatste periode bij Vitesse wel goed was. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Ik heb er twee nachtjes van gebaald en dan moet je ook weer door."