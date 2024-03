Laatste Schaatstheater Onderweg herenigt voormalig wereldkampioenen in Hoogeveen

SCHAATSEN - Een combinatie van sport, muziek en entertainment. Dat is kort gezegd waar het Schaatstheater Onderweg voor staat. Grote namen als Jan Bols, Piet Kleine, Harm Kuipers en de Noor Sten Stensen vertellen hun schaatsverhalen in het theater.

Stensen is inmiddels 76 jaar en werd in 1974 onder meer wereldkampioen allround. Hij werd samen met Kay Arne Stenshejemmet, Amund Sjøbrend en Jan Egil Storholt de 'vier s'en uit Noorwegen' genoemd in verband met de eerste letter van hun achternaam.

Kuipers, Kleine en Bols

De andere mannen die meewerken aan de theaterreeks, die op 4 april wordt afgesloten in het Hoogeveense theater De Tamboer, komen allemaal uit Drenthe. Zo werd Harm Kuipers, geboren in Donderen, in 1975 onder meer wereldkampioen allround. Hij trainde zichzelf, maakte geen deel uit van de kernploeg en studeerde daarnaast ook nog geneeskunde.

Piet Kleine (72) uit Kerkenveld werd in 1976 zowel Olympisch kampioen op de tien kilometer als wereldkampioen allround en werd daarom later ook verkozen tot Sportman van het Jaar. Hij levert bij het Schaatstheater in Hoogeveen zijn bijdrage vanaf z'n vakantieadres.

Voor Jan Bols wordt het een thuiswedstrijd. Inmiddels is de Hoogevener 79 jaar. De langeafstandsspecialist reed twee keer een wereldrecord en pakte medailles op EK's en WK's. Zijn grootste successen behaalde hij aan het begin van de jaren zeventig. Lange tijd was Bols achter Kees Verkerk en Ard Schenk de derde schaatser van Nederland.

Muzikale omlijsting

Daarnaast is voormalig wielrenner en marathonschaatser Gert Jakobs ook present. Hij schaatste in dezelfde tijd als Herbert Dijkstra uit Vries die de avond zal presenteren. Ook zal Dijkstra samen zijn oud-klasgenoot en top-pianist Jan Vayne achter de vleugel kruipen. Extra bijzonder is de bijdrage van het koor van het Harens Lyceum, het jeugd strijkorkest Haydn en violist Adriaan Stoet.