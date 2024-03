Belg Simon Dehairs wint kletsnatte derde etappe Olympia's Tour in Roden

WIELRENNEN - Simon Deharis van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck heeft de derde etappe van Olympia's Tour in Roden gewonnen. De 22-jarige Belg liet in de massasprint de Duitser Tim Torn Teutenberg en de Amerikaan Colby Simmons achter zich. Deharis finishte dit seizoen als nummer twee in de Ster van Zwolle.

De mannen reden vandaag een etappe over 140 kilometer. En al meteen vanaf de start op Sportpark Stadsbroek in Assen was het een levendige koers met veel ontsnappingspogingen. In het eerste uur werd gemiddeld 46 kilometer per uur gereden.

Peloton in stukken

Bij de eerste doorkomst op de streep in Roden, na ruim zeventig kilometer, was het peloton in drie groepen uiteen geslagen. Bert-Jan Lindeman en Tijmen Eising uit Emmen maakten deel uit van de kopgroep van 35 die later weer samensmelt met de tweede groep.

De Belg Lorenz van de Wynkele en de Noor Stom Ingebrigtsen gingen er na honderd kilometer met z'n tweeën vandoor. Hun maximale voorsprong liep op tot 40 seconden. Maar zij werden in het zicht van de haven weer teruggepakt.

Peloton start morgen in Gieten